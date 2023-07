Due iniziative per aiutare gli alluvionati

Non si fermano le iniziative per aiutare gli alluvionati, ancora in larga parte in attesa di ristori da parte delle istituzioni.

I giovani imprenditori romagnoli organizzano infatti nei prossimi giorni due iniziative di raccolta fondi per sostenere le comunità colpite dalla catastrofe in Romagna: il doppio appuntamento è a Marina di Ravenna sabato 22 luglio, alle 15 con un torneo di padel all’Heroes’s Marina sport center (in via Thaon de Revel 51) e alle 21 al ristorante Da Matteo (in viale delle Nazioni 37). Tutto il ricavato delle quote di adesione sarà devoluto in beneficenza sul conto corrente dedicato della Regione Emilia-Romagna.

"Abbiamo pensato a un momento che unisse beneficenza, convivialità e la vocazione sportiva di Marina di Ravenna – spiega il presidente dei giovani imprenditori romagnoli, Angelo Bagnari –. A due mesi dall’alluvione c’è ancora moltissimo da fare, e crediamo sia importante tenere viva quell’ondata di solidarietà che si è messa in moto fin dall’inizio dell’emergenza ed è diventata il simbolo dello spirito romagnolo".

L’ iniziativa è organizzata grazie al supporto del Comitato Regionale Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e il Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna. Per entrambi gli appuntamenti, per motivi organizzativi è richiesta adesione entro il 20 luglio ai seguenti contatti: 338-1583064

email: [email protected]