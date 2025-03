Due lezioni di Donald Sassoon

La prossima settimana il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna) ospiterà Donald Sassoon (Professore emerito, Queen Mary University of London). Martedì 1 aprile alle 16.30 nella sala Dantesca della Biblioteca Classense, il prof. Sassoon terrà una lectio magistralis sul tema ’Perché la Gioconda ha conquistato il mondo’. Mercoledì 2 aprile alle 10 nella sala Conferenze del Dipartimento di Beni Culturali in via degli Ariani 1, si terrà la lectio “’a cultura degli europei dal 1800 a oggi’. Donald Sassoon è uno dei più noti studiosi di storia europea comparata. Conosce e parla molto bene l’Italiano, avendo studiato direttamente anche molti aspetti della storia politica e culturale italiana. In Italia è stato per dieci anni direttore scientifico di ’La Storia in Piazza-Fondazione Palazzo Ducale a Genova’; è collaboratore fisso delle rubriche culturali de “Il Sole 24 Ore”, appare frequentemente sui maggiori canali televisivi come commentatore invitato. L’ultima sua opera, ’Revolutions’ (2024) è stata pubblicata in Italia da Garzanti con il titolo ’Rivoluzioni. Quando i popoli ambiano la storia’.

La lectio ’Perché la Gioconda ha conquistato il mondo’ avrà un taglio di storia culturale con un focus sulla storia del dipinto. Che cosa ha reso il quadro di Leonardo l’opera d’arte più famosa, più visitata, più discussa e citata del mondo? Donald Sassoon ripercorrerà cinquecento anni di storia e peripezie del capolavoro leonardesco: la sua realizzazione con tecniche innovative, l’identità della modella, le copie settecentesche, la consacrazione del mondo intellettuale dell’Ottocento, fino al furto dei primi del Novecento e all’uso dell’immagine della Gioconda nella odierna pubblicità e industria dello spettacolo.