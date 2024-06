Due locali in ricordo di don Cavalli

Alcuni locali della scuola primaria ’Masih’ e ’Imparo giocando’ sono stati intitolati a don Marco Cavalli, parroco di Lido Adriano scomparso nel 2020. La cerimonia si è svolta alla presenza del dirigente scolastico, professor Salvatore Metrangolo, dei docenti coordinatori di plesso Alfredo Giunchi e Manuela Folgori e di tanti ospiti che hanno reso il ricordo del sacerdote ancora vivo e significativo.

"A quattro anni dalla morte di don Marco Cavalli, parroco per oltre quarant’anni di San Massimiliano Kolbe – spiega una nota dell’istituto – , una rappresentanza commossa e grata si è stretta attorno ai familiari presenti, i nipoti Maddalena e Marco Venzo, per rendere omaggio al sacerdote e ricordarne l’instancabile opera di educatore e mediatore". Tutti gli studenti presenti – quattro alunni delle classi quinte in rappresentanza della scuola primaria e tutti i bambini della scuola dell’infanzia – hanno dedicato parole e canzoni al sacerdote. Hanno partecipato all’evento anche esponenti delle forze dell’ordine, dell’associazione ’Amare Lido Adriano’, della società sportiva, dei rappresentanti dei genitori e degli insegnanti. Il cconsigliere territoriale del Mare, Gino Bolognesi ha sottolineato, nel suo intervento, "come don Marco fosse sempre presente e tenesse unito il ’Tavolo delle associazioni’, al fine di una collaborazione reale e concreta". Alla fine della cerimonia, l’intitolazione di due aule al sacerdote: l’aula di lettura nel plesso della scuola primaria ’ Masih’ e il salone del Gioco nella scuola dell’infanzia ’Imparo giocando’. I bambini hanno letto e recitato poesie per sottolineare l’importanza di leggere.