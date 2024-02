Due medici di base attivi in via IV Novembre

Per un medico che va in pensione ne arrivano altri due. Succede a Bagnara dove il dottor Massimo Morini ha cessato la propria attività di medico di base il 31 dicembre, dopo 40 anni di lavoro. Per rassicurare la comunità di Bagnara sulle sorti del servizio di medico condotto l’Amministrazione ha organizzato nei giorni scorsi un incontro a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini. Il dottor Morini, che ha ricevuto dal Comune una targa di ringraziamento, è stato sostituito da due medici del nucleo di Cotignola e Bagnara, che visiteranno anche negli ambulatori di piazza IV Novembre. Si tratta della dottoressa Stellina Lanza presente due giorni a settimana e del dottor Filippo Ferrara, che sarà presente quattro giorni a settimana. Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione di Federica Boschi, direttrice del Distretto Sanitario Bassa Romagna, Laura Tedaldi della Direzione Infermieristica e Tecnica Ambito Ravenna e di Mauro Marabini, direttore Dipartimento Cure Primarie e Medicine di Comunità di Ravenna, sono state esplorate le nuove esigenze organizzative del servizio che soffre della mancanza di personale. Il dottor Ferrara, infatti, era inizialmente destinato a zone più carenti. "Gli eventi hanno portato a questa nuova opportunità che – ha ribadito il sindaco di Bagnara, Mattia Galli – non deve essere sprecata. L’incarico del dottor Ferrara è infatti temporaneo e saranno le scelte dei bagnaresi di qui ai prossimi mesi a dimostrare se questa necessità sia reale o meno". L’importante aspetto da risolvere riguarda ora le modalità con cui mettersi in contatto con i medici. L’unico modo è al momento la segreteria di Cotignola che risulta essere quasi sempre occupata. L’alternativa, esclusi sms o whatsapp, è l’invio di email, cosa che risulta essere ostica per una buona fetta di popolazione. Per questo motivo l’Amministrazione ha lanciato l’ipotesi di fornire un servizio di raccolta informazioni da girare come email cumulativa alla segreteria di Cotignola.

Monia Savioli