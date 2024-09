Due milioni e mezzo alle famiglie

È un conto salato quello dei rimborsi a fondo perduto che il Comune elargirà agli alluvionati: quei 10mila euro per ogni nucleo familiare allagato due volte nella sua abitazione potrebbero vedere il totale dei beneficiari attestarsi come minimo sulle 250 unità. Si tratta di due milioni e mezzo di euro, per i quali la presidente Priolo non è sembrata aprire spiragli: "Ci auguriamo che le donazioni diano un aiuto in questo senso".

Intanto il consigliere comunale civico Gabriele Padovani ha una proposta: "Gli allagamenti in via Lapi e via Ponte Romano sono stati causati dal cattivo funzionamento dei sistemi fognari: è stato certificato. Chiediamo a Hera di rimborsare in maniera diretta i cittadini residenti lì".

f.d.