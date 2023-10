Due minorenni nei guai. Auto rubata: subito arrestati. Uno denunciato già 30 volte

Due minorenni sono stati arrestati dalla polizia per il furto aggravato continuato di una vettura. Uno dei due è stato inoltre denunciato a piede liberto per il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, un cacciavite e un coltello. I due - un italiano e uno straniero - sono noti agli archivi delle forze dell’ordine: la loro pericolosità sociale - secondo quanto riferito dalla questura in una nota - è supportata dai numerosi precedenti di polizia. Non a caso c’è il sospetto che possa trattarsi degli stessi autori seriali di molti reati per i quali più volte sono stati fermati e indagati dalla polizia, come appunto accaduto nella notte tra domenica e lunedì.

Nel corso di quest’anno, uno di loro è stato denunciato circa trenta volte per reati contro il patrimonio. Gli ultimi guai per i due si sono profilati quando due Volanti sono intervenute in via Marmolada a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa circa un paio di persone che stavano armeggiando su un’auto. Al loro arrivo gli agenti hanno accertato il furto di un flacone di profumo dall’interno di una vettura. La fuga dei sospettati si è conclusa dopo poco quando i poliziotti, nelle vicinanze, li hanno individuati all’interno di un’auto in sosta: al passaggio della Volante, sono invano scivolati verso il basso dei sedili. Addosso al giovane extracomunitario, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato il flacone asportato poco prima dall’auto in sosta in via Marmolada, un coltello a serramanico e un cacciavite. Inoltre dagli accertamenti sull’utilitaria sulla quale si trovavano i due giovani, è emerso che era stata rubata quella stessa notte a poche centinaia di metri. Il gip del tribunale del Minorenni di Bologna ha convalidato per entrambi l’arresto e ha disposto per il primo la custodia cautelare in un istituto penale per minori. E nei confronti dell’altro il collocamento in comunità.