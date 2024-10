Due Mondi, teatro di pace. Si parte il 6 novembre

Incontri, laboratori, residenze d’artista, riscoperta di testi ‘perduti’: sono questi gli ingredienti per l’auspicata ‘normalità planetaria’ che il Teatro Due Mondi immagina per la nuova stagione della Casa del Teatro, dal titolo appunto "Un teatro di pace". Una proposta come sempre "culturale e sociale", rivendica il direttore del Due Mondi Alberto Grilli: la stagione prenderà il via mercoledì 6 novembre con l’incontro ’Parlare di pace in tempo di guerra’, che vedrà sul palco Maria Matteo di Assemblea Anarchica, la studiosa di teatro Cristina Valenti e il direttore artistico di Teatri di Vita Stefano Casi. Venerdì 8 novembre sarà la volta della prima nazionale di ‘Zitti tutti’, spettacolo scritto nel ‘93 da Raffaello Baldini per Ivano Marescotti, che Denis Campitelli riporta sul palco a decenni di distanza. Gli otto spettacoli in programma spaziano dal teatro alla danza, fino al teatro di figura e a quello per ragazzi. Produzione del Due Mondi è anche ‘Candido’, il 25 gennaio, rilettura voltairiana – ma in qualche modo antivoltairiana: il Due Mondi è convinto che il migliore dei mondi possibile, benché non ancora esistente, sia un traguardo cui ambire – del classico 700esco, in calendario il 12 gennaio.

Immancabile l’appuntamento con il Teatro Tascabile di Bergamo, in scena con ‘Il principe dei gigli’: rielaborazione di testi, canto e movimento per una riflessione artistica sulla figura femminile. Il Teatro Due Mondi è uno dei cinque progetti regionali di residenze artistiche nei territori: sono arrivati o arriveranno della Casa del Teatro, per progetti pensati al fianco dei giovanissimi, le reggiane di Natiscalzi, con ‘Cos’hai in testa?’, le aostane Verdiana Vono ed Eleonora Cicconi, con ‘Tinta – Una storia autobiografica’, e gli umbri di Sea Dog Plus, con ‘C.i.u.r.m.a.’ Due appuntamenti che si rinnovano sono quelli con la ‘residenza dello spettatore’, in agenda il 17 novembre e il 23 marzo 2025, e il laboratorio ‘Senza confini’, che come accade da ormai quasi quindici anni, attraverso una serie di incontri e un’azione teatrale finale si propone di abbattere le barriere della paura nel nome della diversità.

Tutti gli spettacoli prevedono un ‘non-biglietto’ dal prezzo politico di due euro – "un obbligo legale – sottolinea Alberto Grilli – perché come sempre preferiamo che il pubblico faccia un’offerta libera all’uscita dallo spettacolo". I posti in sala sono ottanta, dunque è consigliabile ricorrere alla prenotazione (per info 0546 622999).

Filippo Donati