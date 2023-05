Due morti, centinaia di sfollati Chiesto stato di emergenza 5mila a rischio evacuazione

Un’alluvione peggiore di questa Faenza non la ricorda. Forse prima del dopoguerra, forse secoli fa, forse mai. E mentre il Marzeno rompeva gli argini, il Senio faceva la stessa cosa a Castel Bolognese, allagando la zona sud da Biancanigo fino alle Cupole, attraversando la via Emilia, che è rimasta chiusa per tutto il giorno così come la circonvallazione di Faenza.

A Castel Bolognese l’alluvione purtroppo ha fatto anche una vittima: l’80enne Remo Bianconcini, in via Biancanigo. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, l’anziano avrebbe cercato di percorrere la strada in bicicletta nonostante fosse già stata chiusa prorio per l’alto rischio. A Fontanelice, invece, sulla collina imolese, una frana ha travolto la casa di Enrico Rivola, 74 anni, il cui corpo è stato ritrovato sotto le macerie. Sia a Castel Bolognese che a Faenza l’emergenza è iniziata nella notte, quando la pressione dell’acqua ha fatto cedere gli argini rispettivamente del Marzeno e del Senio. A Castel Bolognese ieri pomeriggio la falla era stata riparata, come spiega il sindaco Luca Della Godenza: "Ora aspettiamo solo di poter riaprire la via Emilia", dove la situazione era comunque già sensibilmente migliorata. A Boncellino, nel territorio di Bagnacavallo, una grossa falla nel Lamone ha fatto uscire molta acqua, mettendo a rischio una parte dell’abitato: nevcessario l’intervento dei gommoni per portare via gli sfollati. Una persona, bloccata in casa, è stata recuperata con l’elicottero dei vigili del fuoco.

La situazione è invece migliorata tra Massa Lombarda, Imola e Conselice, dove il Sillaro ha rotto gli argini martedì pomeriggio e dove ieri sono andati avanti i lavori per riparare la falla. Momenti di paura, però, nelle prime ore del mattino, quando i vigili del fuoco hanno soccorso una signora rimasta intrappolata all’interno della sua auto bloccata dalle acque del Sillaro, straripate in Conselice. In collina il problema sono state le frane. Il governatore Stefano Bonaccini ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. "Ho firmato il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione civile a supporto dell’Emilia-Romagna", ha dichiarato in serata il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Bonaccini ha inoltre detto di aver sentito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso vicinanza alle zone colpite. Ieri il ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha fatto visita a un’azienda agricola a Castel Bolognese, esprimendo solidarietà per e promettendo di attivarsi.

A Faenza il dramma è iniziato verso l’1: "Dalle 2 alle 6 l’ipotesi che il Lamone scavalcasse l’argine era plausibilissima – spiega il sindaco Massimo Isola –. Alle 2 la soglia di allerta ’rossa’ l’avevamo superata da un pezzo, il fiume era alto 10 metri. Ha piovuto tantissimo, non era mai caduta così tanta acqua a Faenza da che se ne ha memoria. In 30 ore è venuta giù l’acqua di un mese. Per fortuna qui stanno tutti bene, non ci sono feriti e c’è stata una buona collaborazione coi cittadini". Il sindaco rigetta le critiche di chi sostiene che le allerte sono state tardive: "Nel momento in cui il Marzeno è uscito dall’argine, vicino alla confluenza col Lamone, avevamo già fatto due cose: allestito il Palacattani per accogliere gli evacuati e firmato un’ordinanza in cui si diceva che in alcune zone c’era l’obbligo di andarsene". Il sistema delle paratie ha tenuto: "Ha funzionato tutto, ma gli indicatori erano tutti sopra alla soglia rossa – dice Marco Iachetta, responsabile del Servizio di Protezione civile della Romagna Faentina – e sopra la soglia rossa di quasi 2 metri. Ciò significa che il Lamone avrebbe tenuto la piena se non avesse rotto il Marzeno". Per tutto il giorno il Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura ha coordinato le situazioni di emergenza. In serata, mentre le situazioni più critiche rientravano, sono stati riaperti il ponte della Castellina tra Faenza e Russi e si considerava scongiurato il rischio di evacuazione per gli abitati di Mezzano e Traversara, mentre i livelli idrometrici nell’area pedecollinare e collinare erano in calo. Cinquemila le persone a rischio evacuazione.

