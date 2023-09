Due nuove scuole coi fondi Pnrr. A Ponte Nuovo e nido Pavirani

La giunta di Ravenna ha approvato il progetto definitivo della nuova scuola elementare a Ponte nuovo che sarà terminata e collaudata entro il 30 giugno 2026. Per la sua realizzazione, il Comune ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 9,130 milioni di euro. L’istituto si svilupperà su due piani e occuperà una superficie coperta di 2540 metri quadri, tra l’angolo tra via del Pino e via 56 Martiri, accanto al polo per l’infanzia 0-6, che sarà finanziato con fondi Inail. "Non solo la nuova scuola sostituirà, accorpandole, le attuali primarie Ceci, che accoglie le prime e le seconde, e Gulminelli, frequentata dalle classi terze, quarte e quinte – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte – ma la sua realizzazione consentirà di poter aumentare l’offerta formativa e portare a tre il numero dei corsi. Comprenderà inoltre anche la mensa con cucina e la palestra, struttura quest’ultima che sarà a servizio dell’intera collettività". Complessivamente sarà in grado di ospitare 375 alunni per un numero massimo di 25 alunni per classe.

Sempre la giunta ha approvato dalla giunta il progetto di costruzione del nuovo Nido Pavirani, per 2milioni 950 mila euro. L’intervento prevede quindi la demolizione dell’attuale edificio e la costruzione di una nuova struttura scolastica ad un solo piano fuori terra facilmente accessibile di circa 900 metri quadri che ospiterà un Nido per l’infanzia a quattro sezioni in grado di accogliere 6773 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.