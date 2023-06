Due nuovi autovelox fissi In via Bellucci pronto a breve A Mezzano si fa attendere

Il primo autovelox, quello in via Bellucci, arriverà nel giro di un mese, due al massimo. Ma per quello di Mezzano, molto atteso da anni tra i residenti della zona a causa dei tantissimi incidenti anche mortali avvenuti sulla via Reale, occorrerà attendere ancora.

Un paio di mesi fa, verso fine aprile, è stata annunciata l’installazione di due nuovi apparecchi fissi per la rilevazione della velocità sulle strade di Ravenna. Avrebbero dovuto essere attivi già ora, ma l’alluvione arrivata nel frattempo a metà maggio ha comprensibilmente catalizzato tutte le attenzioni degli enti locali.

Per quanto riguarda il velox che si troverà in città in via Bellucci (che è il nome che prende via Destra Canale Molinetto tra l’incrocio con la circonvallazione Piazza d’Armi e quello con via Gulli) si procederà presto con le operazioni per l’installazione: si prevede infatti che entro una decina di giorni inizieranno i lavori per realizzare il basamento. Poco dopo verrà installato il velox vero e proprio, che entrerà quindi in funzione probabilmente nel giro di un mese o due.

Per Mezzano invece occorrerà attendere ancora: manca infatti il nullaosta di Anas, l’ente proprietario della strada. L’installazione è però già stata definita nel corso degli ultimi mesi anche dalla Prefettura: non pare quindi essere a rischio la decisione di posizionare un velox sulla Reale alle porte del paese, non lontano dall’istituto comprensivo. C’è, però, da attendere. "Nessun rallentamento burocratico – assicura il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani –, sono solo i tempi normali di risposta di Anas". Si prevede, in questo caso, che lo strumento entrerà in funzione entro la fine di quest’anno.

L’installazione di autovelox fissi, a differenza di quanto avviene per i box blu per il rilevamento della velocità, è il risultato di un procedimento lungo e complesso: avviene infatti solo dopo lunghe valutazioni condivise tra più enti, con l’avallo imprescindibile della Prefettura. Le strade e i punti in cui vengono posizionati i velox fissi non sono casuali, ovviamente, e nemmeno scelti alla leggera: si tratta infatti sempre di tratti in cui nel tempo sono avvenuti gravi incidenti, anche mortali, e che per la loro conformazione e volume di traffico sono ritenuti particolarmente insidiosi. I due nuovi autovelox fissi, a differenza dei precedenti, saranno installati dentro ai centri abitati: sono i primi due esempi di questo tipo sul territorio.

Sara Servadei