"Due nuovi eventi legati al Palio Più rievocazioni storiche in città"

Il 2023 è un anno importante per il mondo del Palio. Tanti i progetti in ballo, dopo che il 2022 ha sancito la rinascita completa delle iniziative del Palio del Niballo dopo la pandemia. C’è stata, dopo 64 edizioni, la vittoria della difficile giostra manfreda da parte di un cavaliere non faentino, il folignate Luca Innocenzi. Gli sbandieratori faentini hanno dominato i tricolori assoluti di Querceta vincendo ben 3 categorie e la combinata. Infine, pochi giorni fa, il cavaliere Willer Giacomoni ha annunciato di aver posto fine alla sua lunga e gloriosa carriera, sia di cavaliere che di responsabile di scuderia: termina un’era storica visto che, fra lui e suo padre Mario, il Niballo è stato vinto ben 19 volte da un Giacomoni. Questo però fa un po’ pensare, visto che da quest’anno non ci sarà più il vincolo che lega un cavaliere che ha corso il Palio a un rione: questo gli avrebbe permesso eventualmente di tornare a correre il Niballo e magari cercare l’undicesima vittoria, registrando un record. D’altro canto la Nott de Bisò, tornata dopo 3 anni, è stata un grande successo. Ora si guarda avanti e per analizzare la situazione futura del Niballo abbiamo parlato col sindaco...