Due nuovi funzionari per la Questura

Due nuovi funzionari della Polizia di Stato a Ravenna. Il commissario capo Francesco Ricciardelli, classe 1991, è il nuovo dirigente della Digos; prende il posto del vice questore Alberto Aurelio Verzera, trasferitosi alla Digos di Bologna. Originario di Avellino, laureatosi in Giurisprudenza all’ Università degli Studi di Salerno ha svolto il tirocinio formativo al Tribunale di Avellino e conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Napoli, nonchè il master di II livello in Scienze della Sicurezza all’università ’La Sapienza’ di Roma. A conclusione del corso di formazione per commissari della Polizia di Stato è stato assegnato nel luglio 2022 all’Upgsp di Teramo, assumendo la direzione dell’Ufficio fino a settembre del 2023.

Il commissario capo Davide Pani, 32 anni è il nuovo dirigente della sezione Polizia Stradale di Ravenna, specialità della Polizia di Stato che si occupa in via principale del settore strategico del controllo e della regolazione della mobilità su strada. Laureato in Giurisprudenza all’università di Cagliari, ha collaborato in qualità di cultore della materia con la cattedra di Diritto della navigazione e dei trasporti dello stesso ateneo. Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Cagliari ed il master di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’università ’La Sapienza’ di Roma. Al termine del corso di formazione per commissari della Polizia di Stato a Roma nel 2022 ha assunto l’incarico di dirigente della sezione Polizia Stradale di Piacenza sino ai primi di settembre del 2023.