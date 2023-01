Due nuovi nidi d’infanzia Ospiteranno 127 bambini

Due cantieri per due nuove scuole, in totale 5 milioni e 722mila euro. Nei giorni scorsi sono stati approvati i progetti esecutivi per costruire due nidi d’infanzia: uno si troverà in via Fontana, l’altro in via Canalazzo. In entrambi i casi si tratta di edifici che verranno realizzati ex novo per, come si legge nei documenti, "soddisfare la richiesta di posti negli asili nidi per la fascia di età 0-3 anni nel territorio comunale, in particolare nel centro abitato della città. Il Comune di Ravenna è dotato di 17 edifici comunali adibiti a nidi di infanzia di cui 11 ricompresi nel centro abitato della città e 6 nelle località del forese. La richiesta di nuovi posti è concentrata soprattutto nel centro città in prossimità delle aree lavorative".

Per entrambi i progetti, in buona parte finanziati con fondi del Pnrr, entro il 31 marzo dovranno essere affidati i lavori, mentre i cantieri dovranno essere avviati entro il 30 giugno. I lavori dovranno concludersi tassativamente entro il 2026.

Partiamo col più costoso dei due progetti: il nuovo asilo di via Fontana, per un importo complessivo di 3 milioni e 322mila euro (di cui 2 milioni e 146mila dal Pnrr e 1 milione e 176mila dal Comune). Si estenderà su 4.006 mq in un’area incolta utilizzata finora prevalentemente per l’agricoltura, mentre la superficie coperta sarà di 1.100 mq. Potrà ospitare 73 bambini tra 0 e 3 anni con sezioni suddivise in base alle fasi di crescita dei piccoli, 2 saloni atelier per attività comuni, cucina e spazi per il personale. Sarà a un solo piano, rivolto a sud per lasciare entrare più luce possibile e con numerosi accessi sul cortile: la stessa struttura che ritroviamo anche in via Canalazzo, dove per realizzare il nuovo edificio occorrerà demolire la succursale della scuola dell’infanzia Buon Pastore. La scuola occuperà un’area di 2.500 mq di cui 750 coperti e potrà ospitare 54 bambini tra 0 e 3 anni. Il costo totale in questo caso è di 2 milioni e 400mila euro, di cui 2 milioni e 160mila dal Pnrr e 240mila euro del Comune.

Sara Servadei