Due officine meccaniche abusive. Le attività sono state sequestrate

Due officine meccaniche abusive che operavano sul territorio. A sottoporle a sequestro è stata nei giorni scorsi la polizia locale della Bassa Romagna. La prima di queste è stata individuata all’interno di un capannone situato nelle campagne lughesi. Al suo interno il personale del corpo, che fa capo a Paola Neri, ha rilevato la presenza di oltre venti autovetture che erano in corso di riparazione, senza alcuna autorizzazione e in sfregio alle più basilari norme di sicurezza.

Le indagini hanno inoltre rivelato che l’attività di commercio di auto usate, condotta principalmente online, era svolta in maniera del tutto irregolare, senza alcun registro delle operazioni e in violazione della legge 122/1992, riguardante le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione.

Ad aggravare la situazione, la presenza di un deposito di rifiuti speciali, derivanti dall’attività dell’officina, privi delle necessarie autorizzazioni ambientali. Il proprietario dell’attività è stato denunciato a piede libero per violazione del Testo unico ambientale.

Analoga sorte è toccata a un’officina situata a Bagnacavallo, in cui il padre dell’ex titolare, registrato alla Camera di commercio come piccolo artigiano per lavori domestici, esercitava abusivamente l’attività di autoriparatore, secondo quanto rilevato dagli agenti della polizia locale nel corso del controllo. L’officina, dotata di attrezzature professionali del valore di decine di migliaia di euro, era in funzione con tre veicoli sui ponti sollevatori. Tutte le attrezzature sono state poste sotto sequestro ed è stata contestata una violazione amministrativa pari a 5.132 euro.

lu.sca.