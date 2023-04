Due operai del settore legno

Due operaie settore legno

Scadenza il 21 aprile 2023.

Un’azienda del settore legno di Ravenna è alla ricerca di due operaie che si occupino di lavorazioni meccaniche per profilatura del legno, del piazzamento macchinari per vari formati, della gestione del parco utensili, della verniciatura con capacità di carico linea lavaggio e del supporto al confezionamento. Viene richiesta esperienza nel settore legno e un’ottima conoscenza della lingua italiana. È preferibile un titolo di studio in ambito tecnico. La qualifica Istat è ‘conduttore di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno’. Il contratto di lavoro è a tempo determinato e l’orario è a tempo pieno: dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30.