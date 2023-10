Due posti da parrucchiere, al salone Oriana

Sono due i posti di parrucchierie disponibili (scadenza il 26 ottobre). Il salone Oriana Parrucchieri di Lugo, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di un parrucchiere apprendista, con età inferiore ai 29 anni per contratto di apprendistato e un parrucchiere con esperienza per svolgere tutte le principali mansioni in autonomia per un contratto a tempo determinato con possibilità di conferma.

Vengono richieste esperienza nella mansione, se si sono superati i 29 anni, e conoscenze informatiche di base. I tipi di contratto offerti sono di apprendistato e a tempo determinato, con eventuale possibilità di riconferma. L’orario proposto dall’attività di Lugo è a tempo pieno secondo gli orari del salone: giorni liberi domenica e lunedì.