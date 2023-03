Due rigassificatori sono un po’ troppi

L’eventualità che a Ravenna potesse arrivare un secondo rigassificatore, sempre al largo di Punta Marina, era spuntata fuori la prima volta alla fine dello scorso anno. Già allora il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, aveva annunciato che la piattaforma destinata per i prossimi tre anni a Piombino, in seguito avrebbe potuto avere una destinazione diversa dalla Toscana. Nei giorni scorsi, come apparso sul giornale, è arrivata la nota del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nella quale si diceva chiaramente che ogni decisione sarà presa in accordo con le amministrazioni regionali e locali. Insomma ancora non c’è niente di ufficiale, anzi, il nome della destinazione verrà comunicato ufficialmente tra tre settimane e il Governo non ha finora contattato gli amministratori locali. Certo la presenza di un secondo rigassificatore a Ravenna, con la certezza che già uno arriverà nell’autunno del prossimo anno, non è una prospettiva allettante. Tanto più che già la presenza del primo aveva suscitato parecchie proteste e polemiche.

Se Ravenna dovesse risultare meta anche di questo secondo impianto non sarebbe una distribuzione molto equilibrata, questo è vero. Quanto alle motivazioni della scelta è difficile capire quali siano. Anche se, come diceva Andreotti, a pensare male, anche se è peccato, si indovina quasi sempre.