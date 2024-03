Due spettacoli dialettali a Lugo e ad Alfonsine

Ultima predica a Lugo di don Camillo. Appuntamento questa sera al centro sociale Il Tondo (via Lumagni,39). La Compagnia Fita- Emilia Romagna: Amici del Teatro di Cassanigo presenterà per l’ultima volta in Bassa Romagna la pluripremiata Commedia in dialetto: “Alcampan ad don camel” per la regia di Alfonso Nadiani. Spettacolo alle 21. Domani alle 20.45 Vittorio Bonetti torna a casa. Al cine-teatro “Monti “ di Alfonsine,il famoso cantautore romagnolo proporrà il recital dialettale: “Tè cun al tu canzunèt, mè cun i mì fet in dialèt!”. Con lui Alfonso Nadiani.