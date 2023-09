Due targhe in mosaico per il vicolo Antonio Rocchi

Il vicolo più stretto di Ravenna, tra via Portone e via Rampina in borgo San Biagio, sarà intitolato al mosaicista Antonio Rocchi. Lunedì alle 11, con il vicesindaco Eugenio Fusignani, avverrà l’installazione di due targhe in mosaico bizantino, realizzate nel laboratorio dell’associazione Dis-Ordine da Sofia Laghi, Marianna Luordo, Isabella Merendi e Francesca Sansavini con il coordinamento di Elena Pagani e Marcello Landi, il supporto tecnico di Edoardo Missiroli e il contributo degli scultori Mirta Morigi e Mauro Bartolotti. Rocchi, nato a Ravenna nel 1916, ha sempre abitato in via Portone. Frequentò l’Accademia di Ravenna dove conobbe Ines Morigi Berti con cui iniziò una sodale amicizia artistica, che durò tutta la vita. Dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna iniziò a lavorare con Ines Morigi ai mosaici del palazzo del mutilato di Ravenna. Fu tra i fondatori del gruppo mosaicisti dell’Accademia di Ravenna. Con Gino Severini, che lo chiamò a Parigi come insegnante di mosaico alla Scuola di Arte all’Ambasciata italiana, iniziò una lunga collaborazione.