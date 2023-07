Due tassisti abusivi Multa da duemila euro

Due tassisti abusivi sono incappati nelle maglie della legalità con conseguente multa, ritiro della patente e fermo amministrativo del mezzo. Questa la conseguenza dell’attività illecita per i due conducenti non autorizzati che sono stati sorpresi dalla Polizia municipale a Milano Marittima mentre accompagnavano alcuni ragazzi in discoteca. L’operazione si è verificata nel corso dei controlli finalizzati, appunto, al contrasto dell’abusivismo legato al servizio taxi e noleggio con conducente, organizzati dagli agenti della Polizia municipale. Durante le ispezioni dello scorso weekend sono stati fermati due operatori abusivi, residenti a Cervia e a Ravenna, entrambi privi delle licenze necessarie per esercitare tale attività professionale. Ai due fermati sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 2.000 euro. Inoltre, in un caso è stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a sei mesi e conseguente fermo amministrativo del veicolo. Nell’altro, il veicolo utilizzato abusivamente è stato sequestrato per la confisca, mentre la patente di guida del conducente è stata ritirata per la sospensione da 4 a 12 mesi. "Tuttavia – ha commentato il comandante della Municipale, Giorgio Benvenuti –, è un fenomeno che non desta preoccupazione. Anche lo scorso anno c’è stato qualche altro accertamento. I soggetti che si apprestano a questa attività sono presto individuati dalla collaborazione da parte dei tassisti, che si accorgono subito di eventuali soggetti non autorizzati, e dai nostri agenti addetti al controllo del territorio di cui hanno ampia conoscenza e facilità di azione".

In merito alla sicurezza, Benvenuti ha poi aggiunto che "ad oggi non si sono verificati fenomeni eclatanti grazie al coordinamento della prefettura di tutte le forze di polizia, un lavoro egregio che consente di mantenere sotto controllo la sicurezza del nostro territorio". L’operazione della Polizia municipale è stata apprezzata da Cna Cervia che ha espresso "un plauso e un ringraziamento al sindaco Massimo Medri, al comandante Giorgio Benvenuti e all’ispettore capo settore Commercio della Polizia municipale, Davide Tombetti, per il lavoro di contrasto ai fenomeni di abusivismo nel settore del trasporto persone. Attività che ha un risvolto importante per la tutela delle imprese regolari del settore soggette a rigide norme qualitative, comportamentali e tariffarie".

Cna evidenzia come il contrasto all’abusivismo eviti anche l’infiltrazione di forme di microcriminalità in territori appetibili, come quello di Cervia, dove in estate si palesano, arrivando da fuori, personaggi che si propongono per il trasporto persone senza nessun titolo. L’invito è di diffidare degli abusivi in tutti i settori. Per una ulteriore copertura del servizio e possibilità professionali per chi volesse intraprendere questa attività sono in corso procedure per due nuove licenze taxi proprio nel comune di Cervia.

Rosa Barbieri