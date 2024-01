Due tesi di laurea su don Bosco

La parrocchia di San Simone e Giuda organizza per domani i eventi in occasione della ricorrenza di San Giovanni Bosco. Alle 20.45, nel salone Boicelli, in via Antica Milizia 54, verranno presentate le tesi di laurea di Vittoria De Rosa e Giorgia Trincossi che si sono laureate nell’ottobre 2023 all’Università di Ferrara con tesi sul sistema preventivo di Don Bosco. La serata vedrà un’introduzione storica a cura di don Paolo Rossolini, il responsabile dell’Oratorio salesiano ravennate, a cui farà seguito l’intervista alle due laureate a cura della professoressa del liceo classico Antonella Battaglia. Ingresso aperto a tutti.