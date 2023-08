Due ubriachi al volante: uno butta giù un palo, l’altro insulta i vigili

Ieri si è verificato un incidente fortunatamente senza feriti in via Marabina dove un furgone è uscito di strada e ha buttato giù un palo della luce. Alla guida del mezzo era un uomo russo, cittadino italiano.

Una pattuglia della polizia locale di rientro a fine turno, ha visto il furgone fuori strada ed è intervenuta. Il conducente del furgone è risultato positivo al test alcolemico preliminare. In seguito l’uomo è stato sottoposto anche al test con l’etilometro che ha dato esito pari a 1.88, quasi quattro volte in più rispetto al valore consentito per legge. L’uomo, non pago, mentre gli agenti erano intenti a compilare gli atti, si è messo a fare pipì davanti a loro. Questo gesto gli è costato una sanzione da 726 euro e un provvedimento di allontanamento.

Ma non è ancora finita, mentre gli agenti della polizia locale erano impegnati a rilevare l’incidente, è passato in auto un altro uomo che li ha pesantemente offesi. Anche quest’ultimo è stato sottoposto al test alcolemico che ha dato come risultato 1.80.

Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza e anche per oltraggio.