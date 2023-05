Due vasche per il parto all’ospedale

Saranno due le vasche per il parto naturale ad essere operative nei prossimi tempi nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Faenza. La struttura semplice, di cui è responsabile Chiara Belosi, fa parte dell’unità operativa complessa di Forlì-Faenza diretta dal primario Luca Savelli. Delle due vasche una è già in funzione mentre l’altra sarà installata a breve come conferma il direttore del presidio Davide Tellarini.

"Sono dei dispositivi utili per accompagnare l’evento nascita e si tratta di strumenti che aiutano a non ricorrere al supporto farmacologico per il contenimento del dolore. Le nostre sale parto sono già dotate di uno di questi dispositivi, e presto sarà installata l’altra. La vasca consente il travaglio in acqua e anche il parto".

L’utilizzo delle vasche è diffuso, e sono parecchie le donne che portano a termine la gravidanza naturale attraverso tali dispositivi. "Durante il travaglio viene utilizzata abbastanza spesso". Inoltre all’interno del reparto "c’è la possibilità di degenza in un ambiente reso il più familiare possibile dagli operatori. Oltre alle dotazioni – spiega il direttore –, a Faenza siamo particolarmente vocati a questo tipo di assistenza".

Nella foto: Belosi e il primario Savelli