Due zone, due sistemi diversi. Il vademecum: ecco come funziona

Ma come funziona la nuova raccolta dei rifiuti per le 8.000 utenze del centro? Vale la pena fare un vademecum.

Partiamo dalla zona rosa, che si ferma poco prima di via di Roma a sud e di porta Adriana a nord. Qui arriveranno i nuovi cassonetti: carta e plastica con feritoia più stretta, vetro e organico con l’oblò e soprattutto indifferenziata apribile solo con carta Smeraldo. I cassonetti nella zona rosa saranno sostituiti in tre fasi: la prima, dal 16 al 18 ottobre, riguarda la zona sud del centro. Poi dal 23 al 25 si passa alla zona nord e dal 6 all’8 novembre a quella centrale, che comprende piazza del Popolo. Le 1.179 attività nella zona rosa (le utenze domestiche sono invece 2.529) potranno usufruire di una raccolta domiciliare integrativa dedicata per organico e vetro, inoltre saranno dotate di chiavi con cui aprire i bidoni stradali per buttarvi all’interno quantitativi più consistenti. Il cartone sarà conferito con un servizio combinato a giorni alterni: su richiesta delle associazioni di categoria è stato definita la raccolta a domicilio due giorni a settimana, mentre martedì, giovedì e sabato un mezzo itinerante stazionerà in punti prestabiliti dove le attività potranno portare il cartone. Le imprese della zona rosa con una significativa produzione di cassette potranno richiedere una raccolta ’al campanello’, senza dover esporre i materiali all’esterno.

Veniamo alla zona azzurra, compresa tra la stazione a est, via don Minzoni a nord, via D’Azeglio a ovest e circonvallazione al Molino a sud. Per le 3.712 utenze domestiche il porta a porta è misto, mentre per le 626 imprese è integrale, con la possibilità di programmare anche il conferimento di cartone e cassette. La raccolta differenziata sarà potenziata con cassonetti più grandi. Inizialmente ci sarà un periodo di ’prova’ in cui ai cassonetti attuali si affiancherà il porta a porta, poi gradualmente dal 30 ottobre all’11 novembre i cassonetti di organico e indifferenziata spariranno.

E i kit? Dalla prima settimana di ottobre inizierà la distribuzione alle utenze non domestiche non contattate a primavera. Dal 9 ottobre al 17 novembre saranno attivi due infopoint dove ritirare tutto: fuori dalla stazione, vicino al ricovero delle bici, il lunedì dalle 15 alle 19 e in piazza XX settembre il venerdì dalle 15 alle 19. In seguito sarà possibile recarsi nelle stazioni ecologiche.

