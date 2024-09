Duecento ceramisti da trenta Paesi. Argillà torna a colorare Faenza

Si è alzato il sipario su Argillà 2024, il festival internazionale della ceramica giunto all’ottava edizione italiana, sedici anni dopo la prima datata 2008. Da allora, fatta eccezione per l’edizione 2020 cancellata a causa della pandemia, e per quella 2022 ancora gravata dagli strascichi del Covid, Argillà non ha fatto che allargare i propri orizzonti: fra gli stand presenti a Faenza in corso Mazzini, viale Baccarini e corso Baccarini saranno presenti ceramisti da più di venti nazioni europee, dal Portogallo all’Inghilterra per arrivare alla Grecia; da rilevare la presenza di ceramisti originari sia dell’Ucraina che della Russia. Tra gli espositori non sono pochi quelli arrivati a Faenza dopo aver varcato un oceano: è il caso del giapponese Kazunori Mizushima, da Yokohama, oltre che della sempre più nutrita delegazione latinoamericana, presente fra gli stand con gli argentini di MR cerámica, la costaricana Rebeca Fernández, la cilena Paulina Di Domenico, per arrivare alle opere realizzate in sabbia nera e cenere vulcanica degli ecuadoriani del laboratorio Barroquema. Arriva invece dal Canada Wendy Hutchinson, mentre la sua ‘vicina di casa’ Kelly Newcomer (americana del Minnesota) sarà protagonista di una mostra al Museo Zauli. I paesi ospiti dell’edizione 2024 – cui è dedicata la mostra ‘Baltic Connections’ ospitata nella Sala dei Cento Pacifici del Teatro Masini – sono invece le tre repubbliche baltiche: Estonia, Lettonia e Lituania. Ma Argillà non è solo una rassegna di mostre o una mostra mercato, come evidenzia la direttrice del Mic, Claudia Casali: "Immaginiamo la ceramica come un qualcosa che entri nel quotidiano delle persone, esplorando nuove frontiere". Chi arriverà a Faenza troverà al Mic pure le opere ispirate al kintsugi create da donne vittime della violenza patriarcale, ma anche il percorso artistico nel segno della sorellanza ‘Bricks of sisterhood’ (al circolo Prometeo).

Rispetto all’edizione 2022, quando gran parte dei paesi asiatici ancora facevano i conti con le restrizioni ai viaggi dovute alla pandemia, quest’anno l’Oriente è tornato al ruolo che merita: al Masini sono ospitate la mostra ‘possibility’ del gruppo Kyototto, ma anche la tradizione indiana della Golden Bridge Pottery; nel salone delle Bandiere, le artiste coreane della Korean Women Association presentano ‘Cerarteotto’. Al laboratorio intitolato a Gino Geminiani sarà invece possibile prendere parte a una otemae o a un kikizake – degustazioni di tè e sakè – mentre in corso Mazzini torna l’artista thai Naidee Changmoh con la performance di scultura. Il sindaco Isola ha tracciato le coordinate della manifestazione: "Abbiamo voluto una Argillà che coinvolgesse tutta la città; per la prima volta ospiteranno degli eventi anche Palazzo Milzetti (la mostra curata da Domenico Iaracà in dialogo con le opere di Giani, e il convegno sulle Case e studi delle persone illustri dell’Emilia Romagna, ndr) e il Museo diocesano. È una Argillà ricca di nuove storie, in cui sono testimoniate le relazioni nate in questi anni. Una Argillà in continua trasformazione".

Filippo Donati