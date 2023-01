Duecento visitatori a ’Risveglio Italiano’

Successo per la prima mostra di pittura contemporanea e surrealista organizzata dall’associazione culturale Risveglio Italiano a Voltana. L’evento, definito in collaborazione con il centro sociale ’Cà Vecchia’ e la delegazione della frazione ha portato nella location di Villa Ortolani Cacciaguerra oltre 200 persone che hanno avuto modo di ammirare le 50 opere esposte fra cui le sculture di Anna Baraldi, i quadri della pittrice mirandolese Francesca Bice Ghidini e i dipinti del lughese Michele Marangoni. "In occasione della conferenza stampa di chiusura dell’esposizione svoltasi venerdì 30 dicembre – sottolinea il Presidente dell’associazione, Andrea Mazzanti - era presente anche la Senatrice Marta Farolfi che ha espresso gratitudine e ammirazione".

m.s.