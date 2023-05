"Duecentomila euro per riaprire l’azienda Ci serve un aiuto"

"Dovrebbero volerci fra le due e le tre settimane per far arrivare direttamente sui conti correnti delle imprese danneggiate dei sostegni compresi fra i cinquemila e i 25mila euro". È quanto dichiara il ministro Nello Musumeci. Il volto più riconoscibile del comitato spontaneo di residenti e imprenditori formatosi spontaneamente fra chi in via Cimatti, via Ragazzini e via Pellico ha subito i danni maggiori dall’alluvione è Wilmer Dalla Vecchia, a capo dell’Impresa Edile Melandri: è rimasto a lungo a colloquio con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e con il sindaco Massimo Isola una volta terminato l’incontro con il ministro per la Protezione civile: "La mia impresa ha subito, secondo il nostro conteggio, circa 200mila euro di danni. Avrei sperato di poter salvare più materiali; ad ogni modo la prossima settimana contiamo di ripartire con le attività". Sulla sospensione delle imposte la nebbia è ancora fitta: il Comune pare indirizzato a interventi su imposte e addizionali comunali, mentre per le altre voci si attendono indicazioni dal governo: "L’azzeramento dell’Iva sui materiali che stiamo riacquistando sarebbe già un primo passo", conclude Dalla Vecchia. "Mi auguro che i miei dipendenti possano accedere a misure un po’ più sostanziose della Cassa integrazione".

La frustrazione dei residenti e di chi aveva la sede della propria impresa all’interno della ‘zona rossa’ verte soprattutto sul non essere riusciti a mettere in salvo le automobili, i mezzi aziendali e il contenuto di garage e scantinati. "Una comunicazione emanata qualche ora prima", fa notare una residente di via Ragazzini, "forse avrebbe reso possibile effettuare i necessari spostamenti". Le direttive di Comune e Protezione civile, emanate alle 18.40 del 2 maggio, com’è noto, vertevano proprio sul limitare al massimo gli spostamenti e sull’evitare gli scantinati, con l’obiettivo di non mettere a repentaglio vite umane. La motivazione venne già in sintesi spiegata nelle ore successive all’alluvione: fu il presidente della Provincia Michele De Pascale a evidenziare come un messaggio di evacuazione, emanato per così tanti cittadini in un momento in cui non si sapeva dove le acque si sarebbero accumulate – si stimarono in 100mila le potenziali persone coinvolte – avrebbe generato profili di rischio molto complicati da gestire.

