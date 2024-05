Duello Bagnacavallo-San Pancrazio. Chi la spunta sarà promosso

Una gara che vale un’intera stagione perché chi vince sale in Prima Categoria. Ed è un peccato che due delle squadre più in forma si trovino una di fronte all’altra. Infatti, alle 16.30 di oggi sul neutro del ’Dal Monte’ di Cotignola, si affrontano Bagnacavallo e San Pancrazio per il primo (e unico) turno regionale riservato alle formazioni vittoriose nei playoff dei loro gironi.

Il Bagnacavallo ha regolato 2-0 la Vis Faventia mentre il San Pancrazio, contro pronostico – almeno come piazzamento al termine della stagione regolare – ha vinto a Marina di Ravenna 3-1. È già stabilito che le sette formazioni che vinceranno oggi la prossima stagione giocheranno in Prima Categoria: in caso di parità al 90’ si disputeranno i tempi supplementari e, poi, in caso di ulteriore parità, si calceranno i rigori. Dunque la gara Bagnacavallo-San Pancrazio ha importanza vitale, in una disfida che potrebbe anche essere decisa dai bomber: Camara (nella foto) ha segnato 17 gol in campionato e vinto la classifica marcatori del girone M, Fancello ha segnato 21 gol – ma saltando 8 partite per squalifica – ed è arrivato secondo tra i realizzatori del gruppo N.

Programma Seconda Categoria. Terzo turno, playoff regionali (ore 16,30): Bagnacavallo-San Pancrazio (Stadio Dal Monte, Cotignola), Campegine-Murri, Fox Junior Serramazzoni-Atl. Bibbiano Canossa, Rumagna-Airone (Stadio Dini e Salvalai, Massa Lombarda), Real San Clemente-Nuova Codigorese (Stadio Soprani, San Zaccaria), Virtus Piacenza-Sporting Vado, Santa Marina Lesignano-Medolla.

