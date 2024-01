Duello in famiglia Massa-Reno, sfida fra fratelli

Nel campionato di Eccellenza si giocano domani alle 14.30 le gare della quarta giornata di ritorno. Massa Lombarda-Reno. Al ‘Dini e Salvalai’ c’è aria di grande evento, anche perché arriva la rivelazione della prima parte di stagione. Con 33 punti, gli ospiti – privi dello squalificato Antonini – sono saliti al quinto posto dopo il colpaccio corsaro di Gambettola. La terza piazza dista solo una lunghezza e pare davvero alla portata. I padroni di casa invece viaggiano al 12° posto, sopra la linea di galleggiamento dei playout, che dista solo due punti. Nelle 3 gare del 2024, i bianconeri hanno racimolato solo un punto. All’andata, il Massa Lombarda piazzò il colpo corsaro, grazie alle reti di Fabretti e Riccardo Innocenti. Inutile si rivelò poi il rigore trasformato da Filippi, che oggi ha gli occhi puntati addosso, essendo il capocannoniere del girone con 13 reti. Sfida nella sfida, è quella fra i fratelli Innocenti. Federico, regista della Reno che oggi compie 44 anni, attende Riccardo, quarantanovenne attaccante massese (3 gol finora). In parità il bilancio degli scontri diretti, con una vittoria per parte e 5 pareggi.

Masi Torello-Russi. Dopo il successo sul Massa Lombarda, i falchetti – decimi con 27 punti, a +5 sulla zona playout – sono in cerca della continuità, ma dovranno surrogare all’assenza di Bergamaschi per squalifica. Marra intanto è tornato a segnare (ora è a quota 8). Gli estensi, penultimi con 17 punti a -2 dalla zona playout, sono in caduta libera, avendo raccolto appena 2 punti nelle ultime 9 partite. All’andata, il Masi Torello espugnò il ‘Bucci’ con un rigore di Fregnani a metà del 1° tempo. Nei 4 precedenti, gli arancioni di mister Rossi non hanno mai vinto, raccogliendo comunque 3 pareggi e 1 sconfitta.

Bentivoglio-Sanpaimola. Sulla strada dell’undici di San Patrizio c’è il fanalino di coda, che però è in serie utile da 4 turni, reduce da una vittoria e da 3 pareggi di fila. L’occasione va dunque sfruttata a dovere. Il Bentivoglio è come detto ultimo con 13 punti, ma non è spacciato, perché la zona playout dista solo 3 lunghezze. Il Sanpaimola è al 13° posto, in zona playout, ma a sole 2 lunghezze dalla zona salvezza. All’andata, la formazione di mister Orecchia vinse 2-1 in zona Cesarini grazie alla doppietta del bomber Bonavita (8 reti finora, di cui 5 su rigore). D’altro canto, il Sanpaimola è in vantaggio anche nel bilancio degli scontri diretti (3 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte).

Sugli altri campi: Diegaro-Savignanese (oggi alle 15); Gambettola-Cava Ronco, Granamica-Castenaso, Medicina Fossatone-Vis Novafeltria, Pietracuta-Sant’Agostino, Sasso Marconi-Tropical Coriano.