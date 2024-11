Duello Reno-Massa Lombarda. Il Russi a Mezzolara per risalire

Il campionato di Eccellenza manda in scena oggi pomeriggio, alle 14.30, le gare dell’undicesima giornata. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, è il terzo impegno in 8 giorni. Sant’Agostino-Solarolo. Gli ospiti, ottavi con 12 punti, sono reduci dalla beffa casalinga nello scontro diretto col Gambettola nel quale hanno incassato il gol del pareggio ospite al 92’. La formazione di Assirelli è dunque al secondo pareggio consecutivo e affronta un avversario che ha gli stessi punti, ma che non sta attraversando un grande momento (un solo punto nelle ultime 3 giornate).

Reno-Massa Lombarda. È il grande derby di giornata fra due avversarie che arrancano in classifica, ma che sono annunciate in grande ripresa. La formazione di Sant’Alberto, salita al 13° posto a quota 9 punti (7 dei quali nelle ultime 3 giornate), viene dal colpo esterno di Novafeltria, maturato grazie al gol del bomber Filippi. Anche gli ospiti, benché penultimi a quota 5, sono in ripresa, come testimonia il colpaccio esterno (2-0) di mercoledì contro il Granamica. È il 9° scontro diretto frale due squadre, con un bilancio di 2 vittorie per il Massa, ben 7 pareggi e un successo per la Reno. Mercoledì il Massa recupera il match casalingo col Pietracuta valido per la settima giornata.

Mezzolara-Russi. A Budrio si gioca una sfida amarcord per Alessandro Brunelli, ex centrocampista arancione, poi allenatore del Mezzolara per 7 anni e oggi, dopo il decennio alla presidenza del Ravenna, dg dei bolognesi che cercano di tornare in serie D. Il match si presenta più equilibrato di quanto non dica la classifica. I padroni di casa sono sesti a quota 14, hanno perso solo una volta, ma hanno anche pareggiato troppo (5). Il Russi dal canto proprio è partito in salita, poi, con l’arrivo di Ferrario in panchina ha vinto due volte in tre giorni ed ora è 13° a quota 9. Il risveglio del bomber Salomone (due reti) fa ben sperare, ma attenzione all’attacco del Mezzolara (18), il migliore del girone. Sampaimola-Medicina. Un punto nelle ultime 4 giornate sono un monito per la squadra di San Patrizio, che staziona al 13° posto a quota 9 e che ha necessità di sbloccarsi. Al ‘Buscaroli’ di Conselice arriva un Medicina che, 8° a quota 12 e reduce da 2 pareggi esterni ed una vittoria interna, segna tanto (15), ma subisce altrettanto (14).

Faenza-Vis Novafeltria. I manfredi, ultimi della classe con 3 punti, pur non avendo ancora vinto, stanno mostrando segni di vita, come successo mercoledì a San Piero in Bagno dove si sono fatti rimontare due volte. L’arrivo del nuovo acquisto Riccardo Signore, diciannovenne terzino sinistro dal Gambettola, dimostra la volontà di invertire la rotta. Quella del ‘Neri’ contro la Vis Novafeltria diventa una sfida dal peso specifico notevole, col Faenza che punta alla prima vittoria stagionale. Sugli altri campi: Castenaso-Tropical Coriano, Cava Ronco-Granamica, Gambettola-Pietracuta, Osteria Grande-Sampierana.