Duemila e trecento euro raccolti per gli studenti in difficoltà economica

Grande solidarietà per la raccolta fondi a favore del progetto ’Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola’ coordinato dal Comune di Ravenna, Assessorato ai servizi sociali, insieme alla Consulta del volontariato del Comune di Ravenna.

In occasione del concerto di Capodanno del 1° gennaio al teatro Alighieri, in occasione dell’esibizione dei TheBronx Gospel Choir, sono stati raccolti oltre duemila e 300 euro che per il decimo anno saranno destinati all’acquisto del materiale scolastico 2025/2026 per i bimbi del nostro Comune in condizioni di fragilità economica.

È possibile continuare a donare sul conto della Consulta del Volontariato. L’Iban è il seguente: IT36N0854213104000000100917. Causale: tutti i bambini e le bambine vanno a scuola.