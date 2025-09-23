Duemila in corteo. Studenti e lavoratori:: "Blocchiamo tutto,. Palestina libera"

Studenti e lavoratori con lo striscione "Blocchiamo tutto". Sono queste le due sponde che si sono unite simbolicamente sul ponte mobile del Candiano sdraiandosi insieme a terra per bloccare il traffico al grido di "Palestina libera!". A spiegarne il significato è Andrea Giuliani dell’Unione sindacale di base: "Ogni passo che avete mosso oggi lo avete mosso con un sogno nelle spalle, quello di lavorare un giorno per qualcosa che sia utile alla comunità, non per uccidere. Questo ponte unisce studenti e lavoratori, persone che sono e vogliono rimanere umane".

Sono oltre duemila le persone, tra cui moltissimi studenti, che hanno preso parte alla giornata di sciopero per la Palestina e in sostegno della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, organizzata dall’Usb in oltre 100 piazze italiane. La manifestazione a Ravenna ha toccato luoghi simbolici, da piazza del Popolo alla sede dell’Autorità Portuale: sono passati pochi giorni da quando due container carichi di esplosivi e diretti a Israele sono stati bloccati al porto grazie alla segnalazione dei lavoratori e alla presa di posizione delle istituzioni. Proprio come recita il coro più volte intonato dai manifestanti: "Il portuale ce l’ha insegnato, bloccare le armi non è reato".

Alla partenza era presente anche il sindaco Alessandro Barattoni, oltre ad altri consiglieri comunali e membri delle istituzioni. Tuttavia, una volta in via Trieste, il sindaco è stato chiamato in causa dalla ex candidata e attivista Marisa Iannucci, che ha fatto partire il coro "Barattoni, dove sei?". "Il sindaco – continua Iannucci - ha bloccato due container adesso, solo dopo che tantissimi cittadini hanno manifestato contro il traffico di armi nel nostro porto. Ha fatto il gesto, ma sono almeno 40 i transiti di esplosivi verso Israele passati dal nostro porto indisturbati. Sono due anni che lo denunciamo, è inutile gonfiarsi per un gesto politico minimo".

A prendere la parola, poi, sono stati gli studenti di Osa (Opposizione Alternativa Studentesca): "Noi studenti possiamo e dobbiamo fare la differenza davanti al genocidio, perché sappiamo da che parte stare, quella della Global Sumud Flotilla. Siamo stanchi di non poter esprimere il nostro dissenso nelle aule scolastiche, con professori che vogliono solo fare la loro lezione e non parlare di attualità ‘perché è troppo politica’. Per questo oggi siamo scesi in piazza".

Dopo due manifestazioni molto partecipate e il blocco dei due container diretti ad Haifa, venerdì alle 15.30, Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati, sarà la protagonista di un incontro pubblico in città. A dialogare con lei saranno l’attivista faentina Linda Maggiori, l’assessora alla pace Hiba Halif e la docente di Antropologia all’Unibo Ruba Salih. L’appuntamento si svolgerà al civico 27 di via Zara, nell’ambito del festival Manualetto.