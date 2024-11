Duilio Pizzocchi, comicità senza tempo

Inventore di una cifra comica “senza tempo”, Duilio Pizzocchi - oggi come 30 anni fa - è uno dei personaggi più amati e longevi del cabaret romagnolo (e non solo, visto le sue ricorrenti ospitate sul palco del “Costanzo Show” e di “Zelig”). Mentre molti comici si dissolvono come meteore, lui - creatore del “Costipanzo” - non si schioda dalla breccia, tanto che si annuncia il tutto esaurito anche sabato quando, sul palco del Full Moon di Pinarella (viale Tritone), proporrà l’ultima edizione del suo spettacolo: "In effetti – spiega Pizzocchi – alcuni testi che ho scritto ormai trent’anni fa restano più che mai attuali. Il segreto è non seguire le mode del momento, ma raccontare gag che parlano di noi, della gente comune, quella che al supermercato, oggi come ieri, s’imbatte in carrelli difettosi o in mogli petulanti. La verità è che certi cliché non tramontano mai e ci sono vecchie barzellette degli anni ’80 che, raccontate nel momento e nel posto giusto, fanno morir dal ridere anche oggi. Anche i miei personaggi sono macchiette d’antiquario, ma Ermete Bottazzi, la signora Novella e ‘Cactus’, quando salgono sul palco, un sorriso te lo strappano sempre".

Ancora: "Il mio pubblico è cresciuto e invecchiato con me dunque i temi, sul palco come nella vita, sono inevitabilmente cambiati. Qualche anno fa parlavo spesso di presunte liaison d’amore, oggi racconto in primis la mia vita ‘lenta’ da pensionato. Sono sposato ormai da 30 anni e i momenti d’intimità sono sempre più rari. E, ahimè, anche sempre più comici". Sui social: "Almeno un’ora al giorno, racconto via social le ‘pataccate’ della mia quotidianità. L’unica cosa che non sopporto è la litigiosità delle rete: una volta, parlando banalmente di tortellini, ho innescato una rissa verbale che è terminata solo quando, esausto, ho deciso di cancellare il post". Info: 329/146 4457