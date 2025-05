Dummy e Baby Volcano. Torna Beaches Brew

I protagonisti della nuova musica internazionale tornano sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna per il festival gratuito Beaches Brew. Nata nel 2012 dalla sinergia del team di Bronson con un pool di curatori internazionale, la rassegna festeggia da martedì 10 a giovedì 12 giugno prossimi la sua dodicesima edizione chiamando a raccolta 28 artisti da 17 Paesi del mondo, per una line-up che come sempre rappresenta un giro del globo attraverso le diverse direttrici sonore del contemporaneo.

Si comincia martedì 10 giugno alle 18.30 con Everything Nice DJs (US), per continuare alle 19.30 con Erika Rein (SK), alle 20.45 con Khana Bierbood (TH), 21.30 Nídia & Valentina PT (UK/IT), 22.20 Masma Dream World (US), 23.10 dj Tobzy feat. Aunty Rayzor (NG), 00.00 Aquiles Navarro dj set (PA/US). Mercoledì 11 giugno alle 17 è previsto un evento speciale, mentre alle 18.30 si continua con Bruno Dorella (IT) opening dj set, alle 19.30 con Sleap-e (IT), alle 20.45 con Eleanor Friedberger (US), alle 21.30 con Dummy (US), alle 22.20 con Tramhaus (NL), alle 23.10 con Moin (UK) e alle 00.00 con Pö dj set (FR/GH). Giovedì 12 giugno si inizia alle 18.30 con il djset di Cemento Atlantico (IT), per continuare alle 19.30 con Susobrino (BO), 20.45 Martha Da’ro (BE/AO), 21.30 Baby Volcano (CH/GT), 22.20 Lord Spikeheart (KE), 23.10 Marie Davidson (CA) e a mezzanotte gran finale con il dj set di Fitz (UK).