Duna rinforzata a protezione di Milano Marittima

La Regione Emilia-Romagna ha finanziato, con una somma pari a 400.000 euro, un intervento sperimentale che ha visto la realizzazione di due dune invernali più resistenti a protezione del litorale e degli abitati di Milano Marittima e Valverde di Cesenatico. A Cervia sono stati realizzati 300 metri di duna nella spiaggia di Milano Marittima nord, uno dei tratti più fragili della costa cervese spesso soggetta a erosione da mareggiate e con successivi necessari ripascimenti. L’intervento sperimentale è stato messo in campo per la prima volta in Emilia-Romagna grazie alla collaborazione degli Uffici territoriali di Forlì-Cesena e Ravenna dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. E c’è già un primo riscontro positivo sulla tenuta delle dune, dopo le recenti mareggiate di dicembre.

"Stiamo cercando di capire gli effetti di questa duna sperimentale a Milano Marittima nord – spiega Danilo Piraccini, consigliere della Cooperativa Bagnini di Cervia –. Si tratta di una fascia fragile che ora stiamo monitorando per capire se con alta marea e vento forte riuscirà a tenere. È ancora una fase sperimentale. Certo, se funzionasse, potrebbe tornare utile anche in altre zone della costa cervese come altre aree di Milano Marittima e Tagliata". Scopo dell’intervento, finanziato dalla Regione, è consolidare gli argini invernali rendendoli più resistenti all’erosione del mare e preservare il materiale sabbioso interno in modo da "stabilizzare" il profilo della riva, così da proteggere gli abitati dal rischio di ingressione marina.

"I lavori – si legge in una nota della Regione – hanno visto la realizzazione di due dune invernali con un nucleo interno in sabbia, protetto da un telo geotessile di rinforzo, in fibre di poliestere. A completamento delle opere, caratterizzate da pendenze molto dolci nel lato verso mare, il nucleo è stato ricoperto da uno strato di sabbia. In questo modo viene favorito il naturale flusso e riflusso dell’acqua durante le mareggiate, minimizzando al tempo stesso l’effetto erosivo di scalzamento al piede dell’argine. Prima dell’inizio della prossima stagione balneare e dell’arrivo dei turisti, ci sarà la seconda fase del progetto, che prevede lo smantellamento dell’opera di difesa, la rimozione del telo e la distesa del materiale sabbioso per il ripristino del profilo della spiaggia. Visto il carattere sperimentale, l’intervento è oggetto di monitoraggio a cominciare dalla fase di realizzazione sino allo smantellamento, in modo da poter consentire un bilancio complessivo sulla sua efficacia".

Ilaria Bedeschi