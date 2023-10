’Dune e fratini’, sabato un incontro

Si torna a parlare dell’evento avvenuto questa estate sulla spiaggia di Tagliata con la deposizione e la schiusa delle uova di fratino. Sabato alle 18, presso la sala Rubicone, è in programma l’incontro dal titolo ’Dune e fratini: ultimo baluardo di biodiversità della costa emiliano-romagnola, risultati e prospettive di tutela’. Saranno presenti il sindaco di Cervia Massimo Medri, i volontari, il presidente di AsOER – Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna Roberto Tinarelli, Roberta Corsi e Fabio Imola che seguono da decenni i fratini a Rimini e Riccione. Al centro del dibattito l’avifauna costiera emiliano-romagnola, mentre il botanico Nicola Merloni illustrerà nel dettaglio le piante delle dune litoranee e la loro importanza per la tutela della costa e della biodiversità. Condurrà l’incontro la giornalista Ilaria Bedeschi.

Quest’estate il Comune si è reso parte attiva per la tutela dei fratini, che hanno nidificato sulla spiaggia di Tagliata e portato all’involo, per la prima volta in tempi recenti, due pulcini. Un evento eccezionale che si è affiancato alla prima nidificazione di tartaruga Caretta caretta sulle spiagge cervesi. Saranno presenti anche i titolari di stabilimenti, aziende coinvolte e semplici cittadini che si sono resi disponibili a collaborare per consentire la positiva conclusione della nidificazione, verrà assegnato il premio ’Amico del fratino’, realizzato in collaborazione con una bottega ceramica faentina e con l’associazione di artisti e mosaicisti Dis-Ordine di Ravenna.