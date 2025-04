Duomo gremito per l’addio a Massimo Bucci

La Basilica Cattedrale di Faenza era gremita ieri pomeriggio per l’ultimo saluto a Massimo Bucci, storico imprenditore faentino scomparso giovedì scorso all’età di 73 anni. La camera ardente, allestita nella Sala San Carlo sin dal mattino, ha accolto un flusso costante di cittadini, amici, colleghi e rappresentanti del mondo economico e sociale. Alle 17.30 si è tenuta la celebrazione religiosa officiata da padre Mario Colombo, dell’ordine dei domenicani, padre spirituale della famiglia. Una cerimonia sobria ma molto partecipata, che ha rappresentato un momento di commiato e gratitudine verso una figura che ha saputo unire impresa, etica e spirito civico, lasciando un’impronta profonda nella storia della città e del territorio. Non a caso durante l’omelia padre Mario ha ricordato le qualità umane di Bucci "un uomo che non lavorava per il profitto, ma prima di tutto per il benessere di tutti. Un uomo che ha lasciato il segno". Accanto al feretro, posto al centro della navata e coperto di fiori, si sono stretti i familiari e accanto a loro le autorità cittadine, gli amici, i dipendenti, i rappresentanti della società civile. Al termine della funzione, il sindaco Massimo Isola è intervenuto a nome dell’intera comunità, esprimendo le condoglianze alla famiglia ed ricordando in particolare la visione e l’impegno civile di Massimo Bucci: "Ha investito nella società, nella cultura, nello sport – ha detto il primo cittadino –, sempre con l’obiettivo di creare lavoro, di migliorare la qualità della vita di tutti". Inoltre il sindaco si è soffermato sulle numerose attività che hanno visto Massimo Bucci attivamente impegnato e sul suo esempio che costituisce il lascito più prezioso. Nel ricordo del cavaliere infatti sono stati citati i numerosi ambiti a cui si è dedicato: dall’Isia, al Treno di Dante "un sogno realizzato, fermato solo dall’alluvione", dall’aeroporto di Forlì al Tecnopolo, senza dimenticare l’attenzione verso le tecnologie, l’innovazione, la creazione del distretto industriale e i progetti di compartecipazione pubblico-privata. "È stato il più visionario di tutti – ha detto il sindaco – e ha contribuito a cambiare i fondamenti della nostra città". Bucci, nato nel 1951 si era laureato in Economia e Commercio e dal 1979 aveva iniziato a lavorare nelle aziende di famiglia legando il proprio nome alla Cisa che guidò dall’85. Quindi nel nuovo millennio fondò il Gruppo Bucci conducendo le aziende al raggiungimento di traguardi significativi nel mercato italiano ed estero. In città fece parte del primo consiglio del Museo delle Ceramiche, contribuì allo sviluppo del Museo del Settore Territorio e del Museo Diffuso. Nel 2016 fu nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fu anche presidente della società aeroportuale di Forlì, dell’Irst di Meldola e di Confindustria Emilia Romagna. A testimonianza del grande affetto e della riconoscenza della comunità, al cavalier Massimo Bucci, come anticipato dal sindaco Isola, sarà conferita alla memoria la massima onorificenza cittadina: il titolo di Faentino sotto la Torre 2025.