Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
CronacaDuomo, si restaura il portone
28 ago 2025
CATERINA PENAZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Duomo, si restaura il portone

Duomo, si restaura il portone

Da ieri mattina la facciata del Duomo di Faenza appare diversa: il grande portone centrale e la porta destra della...

La rimozione del portone del Duomo (foto di Daniele Lusa)

La rimozione del portone del Duomo (foto di Daniele Lusa)

Per approfondire:

Da ieri mattina la facciata del Duomo di Faenza appare diversa: il grande portone centrale e la porta destra della facciata sono stati smontati per un atteso intervento di restauro. A sostituire il legno originale del 1500 e le cornici ottocentesche pannelli di legno verniciati di grigio. "Le porte avevano un gran bisogno di essere restaurate – dice il sacrestano Floriano Liverani –. Finiti i lavori torneranno al loro splendore originale; la cattedrale e tutta la città ne beneficia". La basilica di San Pietro Apostolo, splendido esempio di architettura rinascimentale affacciato su piazza della Libertà, è da secoli un punto di riferimento spirituale per la città. Il progetto originario dell’architetto Giuliano da Maiano, attivo nel 1400, ha dato vita a un edificio dal valore profondo, che in questi mesi vedrà restaurare tutte e cinque le porte.

A occuparsi del restauro è la C.B.M. Arredamenti e Restauri per Chiese di Asolo (TV), specializzata nel recupero di portoni, panche e arredi sacri. L’intervento, realizzato sotto la supervisione della Soprintendenza, in accordo con la Diocesi, la Conferenza Episcopale Italiana e con finanziamento dell’8x1000, dovrebbe concludersi per il weekend dei Santi. "I portoni –afferma Floriano Liverani – verranno puliti e sarà tolta la vernice vecchia e consumata; i primi due dovrebbero tornare tra circa un mese e mezzo; a quel punto si procederà con la porta sinistra sulla facciata e le due laterali interne".

Caterina Penazzi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Chiesa