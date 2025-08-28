Duomo, si restaura il portone

Da ieri mattina la facciata del Duomo di Faenza appare diversa: il grande portone centrale e la porta destra della facciata sono stati smontati per un atteso intervento di restauro. A sostituire il legno originale del 1500 e le cornici ottocentesche pannelli di legno verniciati di grigio. "Le porte avevano un gran bisogno di essere restaurate – dice il sacrestano Floriano Liverani –. Finiti i lavori torneranno al loro splendore originale; la cattedrale e tutta la città ne beneficia". La basilica di San Pietro Apostolo, splendido esempio di architettura rinascimentale affacciato su piazza della Libertà, è da secoli un punto di riferimento spirituale per la città. Il progetto originario dell’architetto Giuliano da Maiano, attivo nel 1400, ha dato vita a un edificio dal valore profondo, che in questi mesi vedrà restaurare tutte e cinque le porte.

A occuparsi del restauro è la C.B.M. Arredamenti e Restauri per Chiese di Asolo (TV), specializzata nel recupero di portoni, panche e arredi sacri. L’intervento, realizzato sotto la supervisione della Soprintendenza, in accordo con la Diocesi, la Conferenza Episcopale Italiana e con finanziamento dell’8x1000, dovrebbe concludersi per il weekend dei Santi. "I portoni –afferma Floriano Liverani – verranno puliti e sarà tolta la vernice vecchia e consumata; i primi due dovrebbero tornare tra circa un mese e mezzo; a quel punto si procederà con la porta sinistra sulla facciata e le due laterali interne".

Caterina Penazzi