’Durante and the Bad Loves’. Prologo de La Stagione dei Teatri

Doppio appuntamento - stasera alle 21 e lunedì alle 10 - al Teatro Rasi (via di Roma, Ravenna), che ospita la prima rappresentazione del Prologo de La Stagione dei Teatri 2025/2026. Lo spettacolo, dal titolo ’Durante and the Bad Loves’, è frutto dell’incontro tra Spreafico Eckly e Matteo Fargion, coppia artistica che già nel settembre 2022 stupì il pubblico ravennate con una performance incentrata sulla lettura della società attraverso la musica. Lo spettacolo proposto quest’anno, che vede ancora una volta Spreafico – ravennate che da anni risiede a Bergen – occuparsi di regia, e Fargion di musica, è un’interpretazione musicale della Divina Commedia, in cui la Montagna del Purgatorio diventa uno specchio del moralismo cristiano in Norvegia e nelle società occidentali in generale.

Dante ha raggiunto la montagna del Purgatorio, dove le anime vengono purificate e preparate per il Paradiso. Percorrendo le 7 terrazze, ognuna corrispondente a un peccato mortale (superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria), incontriamo personaggi di fantasia che rappresentano questi peccati e le loro controparti divine (umiltà, gentilezza, pazienza, diligenza, generosità, temperanza, castità). È una sorta di zoo umano in cui questi peccati e queste virtù si fondono in modo molto elementare e toccante, offrendo l’opportunità di parlare degli istinti umani più elementari che vanno oltre il sistema di valori cristiano.

"Il vero nome di Dante – spiegano i due autori – era Durante e “Bad Loves” del titolo, traduzione approssimativa del dantesco ‘mal amor‘, sono le passioni che allontanano l’uomo dalla rettitudine divina. Questo caleidoscopio emotivo si riflette nella musica, che cita in modo irriverente melodie e armonie da Purcell, Vivaldi, Rossini, Schumann, Puccini, Wagner e altri, oltre che le colonne sonore di Arancia meccanica e Il mago di Oz. Quattro sintetizzatori Moog analogici e quattro voci creano un universo sonoro che ricorda in qualche modo Wendy Carlos e altri pionieri della prima musica elettronica".

Lo spettacolo "si immerge liberamente nel testo dantesco di 700 anni fa, sfruttandone la ricchezza narrativa, aggiungendovi umorismo e ritmo, cercando ciò che una prospettiva medievale può apportare all’interpretazione del nostro tempo e del suo nuovo invasivo moralismo. Durante and the Bad Loves è una sorta di dialogo tra le due epoche, che spesso, ultimamente, sembrano tanto vicine quanto lontane". Intero 12 euro; ridotto Under30 e abbonati a La Stagione dei Teatri 10euro; ravennateatro.com.