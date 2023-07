Durante l’alluvione di maggio Manifestazione contro il prefetto ma senza permessi: in due nei guai

La segnalazione formale sul caso, è di recente approdata in procura. La singolare vicenda che rischia di inguaiare i vertici di Potere al Popolo, è legata alla seconda alluvione, quella di fine maggio. In particolare l’accusa che potrebbe essere formulata contro la referente nazionale, (Marta Collot) e quello locale (Gianfranco Santini), è di avere violato l’articolo 18 del testo unico per le leggi di pubblica sicurezza, il Tulps. E cioè avere manifestato senza dare nessun preavviso alla questura.

A questo punto torniamo indietro fino ai quei fatidici giorni di fine maggio. Con tante strade allagate, frane sparse, case sommerse, canali esondati e con tanti mezzi della protezione civile in campo per fare fronte agli eventi, il prefetto Castrese De Rosa giusto il 26 aveva aveva rivolto un appello agli aspiranti ’angeli del fango’. Per la precisione l’invito, sottoscritto anche dai sindaci del territorio, era quello a non mettersi in movimento per non intralciare, seppure involontariamente, i soccorritori "con conseguente pregiudizio del buon esito delle attività in corso e anche a tutela della loro incolumità e di quella degli altri". Chiaro insomma.

Tuttavia - secondo quanto documentato dalla polizia - un drappello formato da una trentina di attivisti del partito della Collot aveva ignorato l’appello. Più precisamente attorno alle 16.30 del 28, i militanti, giunti da varie città (vedi pure Milano, Bologna e Roma), si erano radunati nella centralissima piazza del Popolo proprio sotto alle finestre della prefettura. Un presidio di tutto punto insomma, con tanto di megafono: come sempre accade in questi casi, l’iniziativa era stata tenuta sotto controllo dagli agenti della Digos. E proprio gli elementi, anche fotografici, raccolti nella circostanza, hanno evidentemente finito con l’alimentare la segnalazione al terzo piano del palazzo di giustizia.

E, oltre alle bandiere di partito, ecco la scritta su lenzuolo bianco che recriminava contro l’appello rivolto dal prefetto. Testuale: "Viva i volontari, ma lo Stato dov’è". Volontari che "erano in azione a Faenza, Forlì e cesena da 10 giorni". Naturalmente entrambi i referenti avevano preso la parola: concetti ribaditi anche attraverso Facebook. In buona sostanza si chiedeva al prefetto, "spalleggiato dai signori sindaci", di spiegare "la sua uscita" in quanto "nessun volontario si è presentato dove l’acqua era (ed è ancora oggi) a terra", ovvero in luoghi nei quali "devono intervenire i professionisti". Ma per "anziani, piccole aziende, negozi e laboratori, per fortuna c’è l’aiuto della solidarietà popolare".

Certo che per raggiungere qualsiasi luogo - anche asciutto -, era comunque necessario percorrere strade in uso pure alle colonne mobili della protezione civile. In ogni modo, la tesi proposta da Potere al Polo anche attraverso un altro post, era in definitiva la seguente: "Lo Stato non vuole i volontari ma non fa il suo dovere". Critiche erano state allo stesso modo rivolte al genio militare che "resta fermo". E alla protezione civile che "muove molti volontari ma pochi mezzi".

Ad di là di come in materia la si possa pensare - ricordiamo che su quei giorni esiste un fascicolo aperto dalla procura per disastro colposo a carico di ignoti -, secondo la relazione della polizia, i referenti di Potere al Popolo si erano sì portati appresso tutto il necessario per manifestare il loro dissenso tra bandiere, slogan e megafono. Ma avevano ’dimenticato’ un dettaglio fondamentale: di dare il preavviso per quella pubblica manifestazione in piazza.

Andrea Colombari