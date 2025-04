Durante lite in strada ferisce un agente: arrestato 18enne

È passato in breve dalla scazzottata con un coetaneo all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Protagonista di quanto accaduto venerdì pomeriggio in zona stazione ferroviaria, è un 18enne di origine senegalese con documenti italiani. Tutto si è verificato attorno alle 17. A quell’ora in zona, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, c’erano gli agenti della Volanti. E, poco più in là, i colleghi della polizia locale. E poi tanta gente in giro, perlopiù turisti interessati alle bellezze della città. Non la migliore delle cartoline quei due giovani, tra cui il 18enne, che si stavano azzuffando davanti a tutti.

La Volante, subito intervenuta, ha riportato la calma e i due ragazzi hanno imboccato ciascuno la propria strada. E tutto sembrava essere finito lì. Ma poco dopo eccoli incontrarsi di nuovo e iniziare a litigare ancora più animatamente. Nuovo intervento degli agenti, questa volta della polizia locale. Ed è in quel frangente che il 18enne - prosegue l’accusa - ha sferrato una manata a un agente (prognosi di una giornata). È intervenuta anche la Volante: e per il giovane è scattato l’arresto congiunto in flagranza. Ieri mattina in tribunale davanti al giudice Natalia Finzi e al pm di turno Lucrezia Ciriello, per il 18enne - difeso dall’avvocato Guido Pirazzoli - è arrivata la convalida dell’arresto con obbligo di firma tre volte la settimana in attesa del processo.