Dynamic Street Band, un po’ di musica aspettando S.Valentino

Dalle 16 di oggi lo spazio allestito da Vivai Landi in piazza Einaudi ospiterà ‘Aspettando San Valentino…’. Una performance musicale della Dynamic Street Band che proporrà un viaggio musicale dixie jazz fino ad arrivare al funk. A esibirsi un quartetto composto da Luca Marianini alla tromba, Alessandro Scala al sax tenore, Marco Lazzarini al sax basso e Alessandro Casadei al rullante. Si tratta della prima tra le iniziative della rassegna ’Ravenna ci sta a cuore’ approntata da ’Spasso in Ravenna’, comitato sorto per contribuire alla promozione del centro storico di Ravenna.