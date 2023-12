E a Faenza la mostra omaggio di Reggiani

Il pittore Felice Giani lasciò a Faenza alcune delle tracce più importanti della sua attività. E per rendergli omaggio la Bottega Bertaccini di Faenza ripropone oggi (fino al 13 gennaio) la mostra che Cesare Reggiani dedicò a Giani nel 2012 al museo Ugonia di Brisighella, curata da Franco Bertoni.

Nel 1794 Giani percorse la valle del Lamone, su fino a Marradi, realizzando uno straordinario diario per immagini, 22 fogli che compongono un taccuino di disegni. Nel 2012 Reggiani ripercorse le stesse tappe per consegnarci luoghi e paesaggi mutati dalla modernità (caselli e ponti ferroviari per esempio) ma ancora capaci di attrarre e stupire. Inaugurazione alle 18, con Elena Rossoni (direttrice di Palazzo Milzetti) e Franco Bertoni (direttore artistico Museo Ugonia).