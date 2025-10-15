E adesso protesta il Mordani: "No al trasferimento alla Novello per lasciare posto alla Damiano"

Questa volta a protestare è la scuola elementare Mordani, contro il trasferimento alla Novello di piazza Caduti per lasciare il posto alla media Damiano. La notizia è stata comunicata lunedì nel tardo pomeriggio dal sindaco Alessandro Barattoni e dall’assessora Francesca Impellizzeri durante il consiglio d’istituto, due ore prima stesso copione, ma con dirigente e docenti della Damiano. "Ai bambini e alle bambine – dice il personale del Mordani – non viene data la possibilità di frequentare le future classi della loro scuola, la primaria più antica della città. In realtà è la cronaca di una “morte annunciata” non solo del plesso F. Mordani, ma verosimilmente dell’ intero comprensivo Guido Novello".

Dal 2015, anno di chiusura di piazza Kennedy, continuano i docenti, "la nostra scuola ha assistito gradualmente ad una flessione delle iscrizioni. La difficoltà a raggiungere il Mordani, la mancanza di trasporto adeguato, la mancanza di pass temporanei Ztl, l’assenza di contestuali politiche istituzionali, sono tra le cause di questa flessione". La scuola contesta poi "un mancato piano di adeguato miglioramento della struttura scolastica, la difficoltà delle famiglie a vivere in centro città per i costi, la denatalità, nonché politiche culturali e sociali che hanno da una parte facilitato giustamente alcune istanze della comunità, a discapito però di altre, in termini di accoglienza sul piano della socialità del centro storico. Questo ha generato anche una forma di pregiudizio culturale che ha visto la nostra scuola poco appetibile per molte famiglie, con approccio di giudizi sempre più lontani da azioni di inclusione e integrazione che rispondono invece per noi docenti, alle richieste della complessità delle nostre società. Ciò richiede per chi educa, la costruzione di un nuovo umanesimo che non si fermi ai luoghi comuni, ma che costruisca e adatti i propri interventi educativi ai contesti in cui ci si trova ad operare. Tale processo di azioni educative, è stato per lungo tempo il vero fulcro formativo umano e pedagogico in cui ha creduto l’indimenticato direttore didattico Giorgio Gaudenzi".

La scuola chiede dunque un confronto con l’amministrazione: "A noi appare grave la modalità con cui ci è stata comunicata la decisione, senza replica, senza aprire invece un vero confronto. Le soluzioni vanno certamente trovate, ma non possiamo pensare che noi del plesso Mordani ics Novello, siamo stati con tale modalità posti in contrapposizione ai colleghi del comprensivo Damiano che si trovano in posizione similare. Chiediamo alla cittadinanza di sostenerci, partecipando ai nostri open day e a tutte le iniziative".

Sulla questione interviene anche Falco Caponegro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "Perché – si chiede – continuare a pagare un affitto di 144.500 euro l’anno fino alla scadenza del contratto, e poi investire altri 700.000 euro per i lavori di adattamento della scuola Mordani, quando si sarebbe potuto valutare l’acquisto definitivo di un edificio scolastico di proprietà pubblica?". E conclude: "Con il trasferimento delle medie da via Ghiselli al Mordani il quartiere San Giuseppe verrebbe tagliato fuori dalla rete scolastica di riferimento, costringendo decine di famiglie ad affrontare spostamenti più lunghi e complessi".

Annamaria Corrado