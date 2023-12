E alla stazione di Classe poche fermate

Con il nuovo orario entrato in vigore il 10 dicembre prosegue il periodo buio della stazione Ravenna Classe, Poco considerata nonostante dal 1884 sia ancora l’unica fermata ferroviaria cittadina oltre alla stazione centrale. Nel 2015 sono stati eliminati due dei tre binari centrali e i due laterali lasciando in funzione un unico binario ed eliminando così ogni possibilità di coincidenza, partenze speciali o eventuali soste prolungate dei convogli. Poi sono state notevolmente ridotte anche le fermate e, da diversi anni, nonostante le proteste dei cittadini la situazione non cambia con la maggior parte dei treni che transita dalla stazione senza fermarsi. Oggi nei feriali sono solo 15 le fermate giornaliere con buchi di oltre tre ore sia al mattino che al pomeriggio, soste che diventano 12 nelle giornate festive. Inoltre la corsa delle 19.37 per Bologna centrale conclude la giornata fino alla ripresa delle partenze alle 6.02 del mattino dopo. Per la sua posizione la stazione era molto utilizzata perché a servizio di buona parte della zona Sud di Ravenna oltre ad essere un comodo collegamento anche in chiave turistica tra il centro, la basilica si Sant’Apollinare in classe e il Museo Classis e viceversa.

Ma oltre a ciò, quello che si nota è il degrado circostante. Oltre alla pensilina che sta deteriorando nel rovinato marciapiede un tempo a servizio dei binari centrali, le perdite della tettoia del primo binario vanno a danneggiare la costruzione ferroviaria in diversi punti. Oltre a questo la sala d’attesa e i servizi igienici sono chiusi da tempo. Unica nota lieta la sostituzione dell’orologio guasto da tempo, forse come segnale che sia giunta l’ora di cambiare qualcosa.

Marco Beneventi