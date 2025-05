È arrivato ’Buongiorno Ceramica!’ tra laboratori e visite guidate

La maiolica torna protagonista questo weekend, sabato e domenica, con ’Buongiorno ceramica!’, manifestazione che riunisce tutte le realtà parte dell’Aicc, l’associazione italiana della città della ceramica. A Faenza apriranno nuovamente le loro porte al pubblico le botteghe che punteggiano la città, ‘debordando’ spesso nei giardini dei chiostri dei palazzi storici e nei musei, con dimostrazioni, laboratori e visite guidate, per un weekend di eventi diffusi. Appuntamenti diventati ormai una tradizione sono, la domenica, ‘La colazione del ceramista’ – al mattino, nel Salone delle bandiere di Palazzo Manfredi, dalle 9.30 alle 12 (qui si esibirà l’Ensemble d’Archi della Scuola di Musica Sarti), e ‘L’aperitivo del Ceramista’, dalle 18, nel cortile interno di palazzo Zauli Naldi (protagoniste le produzioni vinicole dell’associazione Torre di Oriolo, presentate in opere in ceramica, e le dimostrazioni al tornio con i soci dell’associazione mondial tornianti). Fino a domenica al museo Carlo Zauli è ancora possibile visitare la mostra culmine del progetto ‘Terra che rinasce / Reborning Clay’, realizzato in collaborazione con la Strada Europea della Ceramica, che propone le opere di Auréline Caltagirone, Myrto Patramani, Elio Secondo e Silvia Ileana Listorti. Al Mic è in programma domenica alle 11 una visita guidata speciale alle collezioni Art Nouveau e Art Déco (seguirà aperitivo), mentre al museo Tramonti sabato alle 20 si terrà la conferenza ‘Il ritratto e la creazione dell’immagine’. Aperture straordinarie anche ai musei Ivo Sassi e Bendandi, dove inaugura la mostra ‘Roboty’, a cura di Ilaria Gatti ed Emanuele Scoppola (a seguire una performance).

La due giorni di eventi, con realtà da tutta Italia, è l’occasione per accendere un faro sulla realtà del settore delle botteghe ceramiche della penisola, in cui è l’occupazione è crollata di oltre il 50% dal 2010 a oggi, complice l’ingresso delle produzioni cinesi nel mercato. Aicc propone un qualcosa di simile a un marchio Igp per le ceramiche prodotte in Italia: un progetto cui si sta lavorando da un decennio.

f.d.