È arrivato il Dantedì Una giornata dedicata al Sommo Poeta

Tante le iniziative, find al mattino, del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che ricorda il probabile inizio del viaggio dantesco nella Divina Commedia, da collocarsi il 25 marzo 1300, quando il Sommo Poeta si ‘smarrì’ nella selva oscura. Alle 15, a Casa Dante, la direttrice di RavennAntica Francesca Masi terrà una conversazione dedicata al rapporto tra Dante e Ravenna intitolata “E in terra lasciai la mia memoria. Dante e Ravenna”.

Ecco le iniziative del pomeriggio. Dalle 14 alle 17 sarà allestito al Museo Dante il set fotografico “Il volto di Dante. Vieni a farti fotografare al suo fianco!”, a cura di Tommaso Raffoni, della Fondazione RavennAntica, che permetterà ai visitatori di farsi ritrarre in uno degli ambienti più iconici del Museo Dante, la Sala del volto, incentrata sul tema della descrizione fisica del poeta. Alle 16 e alle 17 la biblioteca Classense propone la “Passeggiata in Paradiso”, con cui Benedetto Gugliotta e Daniela Poggiali guideranno i visitatori alla scoperta delle connessioni esistenti tra il Sommo Poeta, i luoghi e le collezioni della biblioteca. Prenotazione obbligatoria: tel. 0544-482112.

Alle 17 l’appuntamento è nuovamente davanti alla tomba di Dante con la Lettura perpetua della Commedia dedicata al canto XX dell’Inferno. Alle 17.30 in sala Dantesca della biblioteca Classense verrà presentato il volume ‘La dimensione giuridica in Dante Alighieri“ (Modena, Mucchi, 2022) del professor Giuseppe Morbidelli, con il saluto di Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, e l’intervento di Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna.. Il saggio ha lo scopo di ripercorrere i filoni giuridici che si trovano nelle opere dantesche e avvalorare gli studi che hanno ravvisato in esse l’impiego accurato della concettuologia giuridica e la conoscenza di una serie di istituti propri del diritto comune.