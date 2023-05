È arrivato il foodtruck di Barilla: prepara 800 pasti al giorno

Almeno l’emergenza cibo che si temeva potesse abbattersi su Faenza è stata risolta prima che la situazione diventasse complicata. Quando il conteggio degli evacuati ha superato il mezzo migliaio – ai quali vanno aggiunti le centinaia di soccorritori di Protezione civile, Croce Rossa, Pubblica Assistenza, Soccorso Alpino e altre associazioni – il Comune ha temuto di non riuscire a rifornire di pasti una così grande quantità di persone, tanto da essere sul punto di chiedere all’esercito di provvedere a organizzare delle cucine da campo. A risolvere la situazione è stato l’arrivo in fiera del ’foodtruck’ della Cucina mobile d’emergenza firmato Barilla, arrivato insieme agli uomini della Protezione civile di Parma: "Qui si possono preparare fino a 800 pasti al giorno" spiegano i volontari emiliani. Al foodtruck si sommano le altre cucine da campo già attive alla Fiera e nella palestra delle scuole Strocchi, in Borgo, aperte dalle 12.30 per il pranzo e dalle 19.30 per la cena. La mole di persone ospitate al Pala Bubani e al Pala Cattani è evidente nel momento in cui gli evacuati si spostano per i pasti, dando vita a lunghe colonne di persone in via Graziola e via Oberdan. Le persone fragili possono farsi consegnare il pasto a casa chiamando 0546 691313 o 335 1304981.

f.d.