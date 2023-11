È arrivato il freddo, quello buono, soprattutto se è rinforzato da un venticello che pizzica il viso. Dice infatti il proverbio: "U n’è frèd s’u n’è d’vént" (Non è freddo se non è di vento). Ma il freddo che arriva a fine novembre ha tradito la tradizione popolare che lo prevede all’inizio dello stesso mese. Come sentenzia un proverbio: "E’ frèd l’è e’ pêdar d’tót i Sént" (Il freddo è il padre di tutti i Santi). Nel senso che il freddo inizia a farsi sentire tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre e quindi ‘battezza’ i Santi. Un’attestazione confermata dal detto "Pr’i Sént i gvént" (Per i Santi s’indossano i guanti). È un consiglio rivolto alle classi borghesi perché nelle campagne romagnole di un tempo il loro uso era quasi sconosciuto.