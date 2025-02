È arrivato il nuovo Postamat: più sicuro contro furti e truffe

È arrivato il nuovo Postamat a Riolo Terme, lo sportello bancomat delle Poste, installato fuori dall’ufficio in via Gramsci 2. Il dispositivo è dotato di sistemi di sicurezza moderni, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. L’Atm Postamat è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite Qr code. Inoltre è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta elettronica: è sufficiente utilizzare le app ’PostePay’ e ’BancoPosta’. Il postamat è in funzione 24 ore su 24 e può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali.